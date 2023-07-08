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Експерт оцінив військові переваги касетних боєприпасів, які незабаром отримає Україна

8 липня 2023 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Експерт оцінив військові переваги касетних боєприпасів, які незабаром отримає Україна
Касетні боєприпаси DPICM. Фото: Flickr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Касетні боєприпаси, які незабаром отримає Україна, в рази збільшать ліквідацію живої сили противника. Вони також здатні пошкодити більше ворожої техніки.

Про це сказав військовий аналітик Петро Черник у коментарі Military Media Center.

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Військові переваги касетних боєприпасів

"Уявіть собі футбольне поле, тому що приблизно таку площу він накриває, і на ньому є в різних кутах кілька одиниць техніки. Аби уразити її звичайним снарядом, треба дуже і дуже прицільно стріляти, це може бути дуже довго і не факт, що буде влучання", — розповів Черник.

За його словами, касетний снаряд заходить на висоту 15–20 метрів над землею, а також на площу, яка більша за футбольне поле. Він розкидає субелементи, які вибухають.

"Ці елементи повністю не знищать бронетехніку, але пошкодять. При цьому повністю знищену техніку не забирають з поля бою, а пошкоджену забирають, а це відповідно вимагає колосальних моторесурсів, технічних і людських", — зазначив експерт.

Черник наголосив, що касетні боєприпаси збільшать знищення живої сили противника і ушкодження його техніки. 
 
Українські військові будуть використовувати нове озброєння лише у районах зосередження російських військ для прориву ліній оборони.

Пост
Допис Military Media Center. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки передадуть Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден схвалив таку військову допомогу після "одноголосної" рекомендації його команди національної безпеки. Також США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 800 млн доларів. 

Також ми писали, що у Москві істерично відреагували на надання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами Америки. Там вважають, що це наближає нову світову війну.

Додамо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення США надати Україні касетні боєприпаси суттєво допоможе деокупувати наші території, рятуючи життя українських солдатів. Реалізуючи своє невід’ємне право на самооборону, ми й надалі неухильно дотримуватимемося всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, які підписала та ратифікувала Україна.

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