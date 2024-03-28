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Масштабная воздушная тревога в Украине — о какой угрозе предупреждают

28 марта 2024 18:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Масштабная воздушная тревога в Украине — о какой угрозе предупреждают
Масштабная воздушная тревога в Украине. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Угроза связана со взлетом российского истребителя-перехватчика МиГ-31.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

По состоянию на 18:13 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Масштабная воздушная тревога в Украине — о какой угрозе предупреждают
Источник: alerts.in.ua

МиГ-31 — что известно

Масштабная воздушная тревога в Украине — о какой угрозе предупреждают
Тренировочный взлет МиГ-31. Источник: росСМИ

Отметим, что МиГ-31 — один из самых старых и одновременно самый быстрый самолет ВКС РФ. Он развивает скорость до 3000 км/ч, и способен нести ракету "Кинжал" — переработанную под воздушный старт ракету "Искандер".

Сам самолет выпускался в течение 1975–1994 гг.

Напомним, такие истребители уже взлетали сегодня днем, также сообщалось о пусках ракет.

Также сегодня сирены прозвучали и в Полтавской области: там предупреждали о ракетной опасности.

Украина
ракета
воздушная тревога
истребитель
Россия

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