Масштабная воздушная тревога в Украине — о какой угрозе предупреждают
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Угроза связана со взлетом российского истребителя-перехватчика МиГ-31.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
По состоянию на 18:13 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
МиГ-31 — что известно
Отметим, что МиГ-31 — один из самых старых и одновременно самый быстрый самолет ВКС РФ. Он развивает скорость до 3000 км/ч, и способен нести ракету "Кинжал" — переработанную под воздушный старт ракету "Искандер".
Сам самолет выпускался в течение 1975–1994 гг.
Напомним, такие истребители уже взлетали сегодня днем, также сообщалось о пусках ракет.
Также сегодня сирены прозвучали и в Полтавской области: там предупреждали о ракетной опасности.
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