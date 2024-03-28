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У Полтавській області попереджають про ракетну небезпеку

28 березня 2024 15:57
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Павло Зінченко
редактор
У Полтавській області попереджають про ракетну небезпеку
Ракета в небі. Фото ілюстративне: з відкритих джерел
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Полтавській області оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування росіянами ракетного озброєння.

Про це попередили у Повітряних силах України у четвер, 28 березня.

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Ракетна небезпека на Полтавщині. Фото: скриншот

Ракетна небезпека на Полтавщині

В Полтавській області оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають про ракетну небезпеку. Цивільному населенню радять перебувати в укриттях.

Наразі повітряна тривога триває у трьох областях — Полтавській, Харківській і Донецькій.

ракета
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, цієї ночі окупаційна армія завдала ракетно-авіаційного удару по Україні, а також випустили дрони типу Shahed. Сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та знищили 26 повітряних цілей.

Зокрема, російські загарбники уночі 28 березня атакували Київський район Харкова. Під ударом опинилися ресторан та житлові будинки.

Крім того, ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Ворожий обстріл пошкодив велику кількість приватних будинків, також дві людини отримали травми. 

Україна
обстріли
Полтава
Полтавська область
повітряна тривога
ракети

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