Повітряна тривога в Україні 28 березня — яка загроза

В Україні повітряна тривога — у небі ворожі літаки
Повітряна тривога в четвер, 28 березня, охопила усю Україну. Росія підняла в небо літак МіГ-31К.
Про це повідомили Повітряні сили.
Повітряна тривога в Україні 28 березня
Оновлено 12:54. Ворожа ціль припинила існування. Українців просять не залишати укриття до відбою повітряної тривоги.
Оновлено 12:51. Моніторингові канали повідомляють про ракету у напрямку Києва.
Оновлено 12:23. Повідомляється про пуски ракет у напрямку Кривого Рогу.
Також попереджають про небезпеку Запоріжжя та Павлоград.
Оновлено 12:20. У небі зафіксовано вже два борти ракетоносіїв МіГ-31К.
Також моніторингові канали повідомили про загрозу балістики великої дальності із північного напрямку.
Повітряна тривога в Україні розпочалася о 12:11 та охопила усі регіони.
У Повітряних силах попередили українців про ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).
Нагадаємо, окупаційна армія РФ вдень 27 березня та вночі 28 березня вдарила по Харкову "шахедами" та авіабомбою. Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.
Крім того, вибухи лунали у Дніпропетровській області. Під прицілом ворога були Покровська та Марганецька громади, а також сам Нікополь. Наразі відомо про двох поранених.
Також ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Ворожий обстріл пошкодив велику кількість приватних будинків, також дві людини отримали травми.
Читайте Новини.LIVE!