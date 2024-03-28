Повітряна тривога в Україні 28 березня — яка загроза

Російський літак МіГ-31К. Фото: defence-blog.com

Повітряна тривога в четвер, 28 березня, охопила усю Україну. Росія підняла в небо літак МіГ-31К.

Про це повідомили Повітряні сили.

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Повітряна тривога в Україні 28 березня

Оновлено 12:54. Ворожа ціль припинила існування. Українців просять не залишати укриття до відбою повітряної тривоги.

Оновлено 12:51. Моніторингові канали повідомляють про ракету у напрямку Києва.

Оновлено 12:23. Повідомляється про пуски ракет у напрямку Кривого Рогу.

Також попереджають про небезпеку Запоріжжя та Павлоград.

Оновлено 12:20. У небі зафіксовано вже два борти ракетоносіїв МіГ-31К.

Також моніторингові канали повідомили про загрозу балістики великої дальності із північного напрямку.

Повітряна тривога в Україні розпочалася о 12:11 та охопила усі регіони.

Повітряна тривога в Україні 28 березня

У Повітряних силах попередили українців про ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

Нагадаємо, окупаційна армія РФ вдень 27 березня та вночі 28 березня вдарила по Харкову "шахедами" та авіабомбою. Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

Крім того, вибухи лунали у Дніпропетровській області. Під прицілом ворога були Покровська та Марганецька громади, а також сам Нікополь. Наразі відомо про двох поранених.

Також ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Ворожий обстріл пошкодив велику кількість приватних будинків, також дві людини отримали травми.