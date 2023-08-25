Масштабная воздушная тревога в Украине: ракетная угроза

Вражеский МиГ-31. Фото: росСМИ

Сегодня вечером, 25 августа, в Украине во второй раз объявили масштабную воздушную тревогу. Сейчас есть ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога

"Вся Украина — ракетная опасность", — говорится в сообщении.

Был зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Ракетная опасность есть для всех областей Украины:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали вести обстрелы гражданского населения Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. Сегодня утром в 06:30 враг обстрелял с. Подолы Купянского района, где был ранен 59-летний мирный мужчина.

Также мы писали, что ночью 24 августа в Днепре прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.

Добавим, в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.