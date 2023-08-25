Масштабная воздушная тревога в Украине: ракетная угроза
Сегодня вечером, 25 августа, в Украине во второй раз объявили масштабную воздушную тревогу. Сейчас есть ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога
"Вся Украина — ракетная опасность", — говорится в сообщении.
Был зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Ракетная опасность есть для всех областей Украины:
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали вести обстрелы гражданского населения Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. Сегодня утром в 06:30 враг обстрелял с. Подолы Купянского района, где был ранен 59-летний мирный мужчина.
Также мы писали, что ночью 24 августа в Днепре прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.
Добавим, в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.