Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В ОВА розповіли деталі нічної атаки по Дніпру arrow

В ОВА розповіли деталі нічної атаки по Дніпру

24 серпня 2023 08:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ОВА розповіли деталі нічної атаки по Дніпру
Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Серед ночі 24 серпня у Дніпру пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по місту ракетами.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Читайте також:

Нічний обстріл Дніпра 24 серпня

У ніч проти 24 серпня окупанти вдарили по Дніпру ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування "Схід". 

Попри це є й влучання. За словами Лисака, руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали семеро людей — троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості.

"Пошкоджені також з десяток об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків", — йдеться у повідомленні. 

Окрім того, терористи пошкодили два житлові будинки, три автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони. 

  • Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
1 / 3

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад. 

Також ми писали, що спочатку міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про двох загиблих людей внаслідок удару РФ по школі. 

Додамо, вранці 23 серпня російські терористи вкотре обстріляли Херсон, завдавши масованого удару. В результаті ворожої атаки є постраждалі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини на 23 серпня: падіння літака в РФ та вибухи в Криму

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз