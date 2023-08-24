В ОВА розповіли деталі нічної атаки по Дніпру

Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Серед ночі 24 серпня у Дніпру пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по місту ракетами.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Нічний обстріл Дніпра 24 серпня

У ніч проти 24 серпня окупанти вдарили по Дніпру ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування "Схід".

Попри це є й влучання. За словами Лисака, руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали семеро людей — троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості.

"Пошкоджені також з десяток об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, терористи пошкодили два житлові будинки, три автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1 / 3

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад.

Також ми писали, що спочатку міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про двох загиблих людей внаслідок удару РФ по школі.

Додамо, вранці 23 серпня російські терористи вкотре обстріляли Херсон, завдавши масованого удару. В результаті ворожої атаки є постраждалі.