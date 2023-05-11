На части территории Украины объявлена воздушная тревога: Взрывы в Запорожье
11 мая 2023 00:19
обновлено: 02:10
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Сегодня, 11 мая, по территории Украины распространяются воздушные тревоги.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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00:08 "Угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК с Востока", - сообщают мониторинговые СМИ.
00:48 . В некоторых областях Украины тревога продолжается.
01:00 . Угроза моторных беспилотников.
01:23 . Взрывы в Запорожье. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призывает перейти к укрытиям.
02:02 . "Зафиксировано БПЛА над Черниговской и в направлении Днепропетровской области из Запорожской", — отмечают мониторинговые каналы.