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На части территории Украины объявлена воздушная тревога: Взрывы в Запорожье

11 мая 2023 00:19
обновлено: 02:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На части территории Украины объявлена воздушная тревога: Взрывы в Запорожье
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 11 мая, по территории Украины распространяются воздушные тревоги.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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На части территорий Украины объявлена воздушная тревога. Фото: alerts.in.ua

00:08 "Угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК с Востока", - сообщают мониторинговые СМИ.

00:48 . В некоторых областях Украины тревога продолжается.

01:00 . Угроза моторных беспилотников.

01:23 . Взрывы в Запорожье. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призывает перейти к укрытиям.

02:02 . "Зафиксировано БПЛА над Черниговской и в направлении Днепропетровской области из Запорожской", — отмечают мониторинговые каналы.

 

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