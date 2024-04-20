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В Донецкой области раздались взрывы — что известно

20 апреля 2024 02:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Взрывы в Покровском районе Донецкой области сейчас ночью 20 апреля —что известно
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: bbc.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Взрывы в Покровском районе Донецкой области раздались ночью в субботу, 20 апреля. Воздушной тревоги в области во время этого не было.

О звуках взрывов сообщили в Покровской городской военной администрации.

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Скриншот сообщения Покровской МВА

Что известно о взрывах в Донецкой области ночью 20 апреля

В 02:01 20 апреля стало известно, что в Покровском районе слышны взрывы. Граждан призвали не пренебрегать основными правилами безопасности:

  • отойти от окон и соблюдать правило "двух стен";
  • как можно быстрее перейти к укрытию;
  • проинформировать о своем местонахождении родных;
  • не покидать укрытие до сигнала окончания воздушной тревоги;
  • не распространять видео и фото из зоны обстрела;
  • стараться не паниковать.

Воздушную тревогу после взрывов не была объявляли. Официального комментария о том, почему именно прогремели взрывы, от местных властей и представителей военной администрации еще не было.

Напомним, вечером, 19 апреля, российские оккупанты атаковали ракетой гражданскую инфраструктуру города Сумы.

А в России в ночь с 19 на 20 апреля под атакой дронов оказались несколько областей. По информации российских Telegram-каналов и представителей местных властей, есть повреждения энергетических объектов. Также сообщают о двух погибших.

война
взрыв
Донецкая область
обстрелы
война в Украине

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