Взрывы в Покровском районе Донецкой области сейчас ночью 20 апреля —что известно

В Донецкой области раздались взрывы — что известно
Взрывы в Покровском районе Донецкой области раздались ночью в субботу, 20 апреля. Воздушной тревоги в области во время этого не было.
О звуках взрывов сообщили в Покровской городской военной администрации.
Что известно о взрывах в Донецкой области ночью 20 апреля
В 02:01 20 апреля стало известно, что в Покровском районе слышны взрывы. Граждан призвали не пренебрегать основными правилами безопасности:
- отойти от окон и соблюдать правило "двух стен";
- как можно быстрее перейти к укрытию;
- проинформировать о своем местонахождении родных;
- не покидать укрытие до сигнала окончания воздушной тревоги;
- не распространять видео и фото из зоны обстрела;
- стараться не паниковать.
Воздушную тревогу после взрывов не была объявляли. Официального комментария о том, почему именно прогремели взрывы, от местных властей и представителей военной администрации еще не было.
Напомним, вечером, 19 апреля, российские оккупанты атаковали ракетой гражданскую инфраструктуру города Сумы.
А в России в ночь с 19 на 20 апреля под атакой дронов оказались несколько областей. По информации российских Telegram-каналов и представителей местных властей, есть повреждения энергетических объектов. Также сообщают о двух погибших.
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