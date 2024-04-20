У кількох областях РФ пролунали вибухи — є пошкодження енергетичної інфраструктури

Село Пороз Бєлгородської області після атаки БпЛА. Фото: t.me/vvgladkov

У ніч із 19 на 20 квітня Бєлгородську, Курську та Брянську області Росії атакували безпілотники. Над Бєлгородською областю у період із 21:00 до 22:00 19 квітня збили три дрони.

Про це в п'ятницю, 19 квітня, повідомили в Міністерстві оборони Росії.

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Бєлгородська область

Російські пабліки повідомляють, що на місці падіння безпілотника в місті Старий Оскіл Бєлгородської області спалахнула пожежа. Також містяни чули гучні вибухи та бачили спалах у небі.

Мешканці повідомляють, що в місті частково зникли електроенергія та водопостачання.

Губернатор Бєлгородської області області В'ячеслав Гладков повідомив, що БпЛА атакували село Істобне Губкінського міського округу.

"Внаслідок падіння без детонації постраждалих немає, пошкоджено літню веранду приватного житлового домоволодіння. Оперативні служби працюють на місці події", — зазначив він.

Згодом Гладков додав, що внаслідок скидання двох вибухових пристроїв загорівся приватний житловий будинок у селі Пороз Грайворонського міського округу. Є двоє загиблих та пошкодження будівель.

Брянська область

Губернатор області Олександр Богомаз повідомив про знищення п'яти дронів над Вигоницьким районом. Через падіння одного з безпілотників спалахнула пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури.

Ще один БпЛА літакового типу, за словами Богомаза, знищили над територією Суземського району Брянської області. Постраждалих і руйнувань немає.

За інформацією російських Telegram-каналів у Вигоничах горить підстанція.

Калузька область

Також ударні безпілотники атакували Калузьку область. Як повідомив губернатор Владислав Шапша, у Малоярославецькому районі внаслідок вибуху БпЛА в районі електропідстанції є незначні пошкодження енергетичної інфраструктури. Він стверджує, що постраждалих немає, а оперативні служби перебувають на місці та усувають пошкодження.

Курська область

Не оминули дрони й Курську область. Губернатор Роман Старовойт стверджує, що бійці ППО збили над областю п'ять безпілотників.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 19 квітня, російські окупанти атакували ракетою цивільну інфраструктуру міста Сум.

Також ми повідомляли про те, що внаслідок обстрілу Дніпропетровщини 19 квітня загинула родина шестирічного хлопчика. Сам малий вижив, однак отримав важкі травми.