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Херсонщина: в ОВА сообщили о последствиях новых атак врага

12 апреля 2023 09:41
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Херсонщина: в ОВА сообщили о последствиях новых атак врага
Последствия обстрелов Херсона российскими оккупантами 28 марта. Фото: t.me/olexandrprokudin
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские войска за минувшие сутки совершили 35 обстрелов Херсонской области. Зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Подробности

По словам чиновника, российская армия за минувшие сутки выпустила 170 снарядов из тяжелой артиллерии и авиации по Херсонской области.

"Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов, церковь, линию электропередач, территорию порта в городе Херсон и предприятия в поселках Днепровское и Берислав",  рассказал Прокудин.

Также сообщается, что в результате вражеских обстрелов один человек погиб.

Кроме того, сообщается, что с деоккупированной территории Херсонской области эвакуированы 109 человек.

Напомним, ранее в одном из населенных пунктов Бериславской громады в Херсонской области россияне сбросили с дрона гранату на лодку с мирными людьми. Серьезные ранения получили 20-летние мужчина и женщина.

Также ранее российские военные с дронов сбросили мины на автомобиль скорой помощи в Херсонской области. Ранения получили восемь человек, двое из которых — медицинские работники.

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