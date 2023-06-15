Взрыв в Херсонской области ночью 15 июня

В Херсонской области раздался взрыв
15 июня 2023 01:23
обновлено: 01:32
Ракета "Калибр" летит в воздушном пространстве. Фото: depositphotos
В Украине ночью, 15 июня, идет воздушная тревога . В Херсонской области раздался взрыв.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 01:24. Взрывы в Херсонской области. Предварительно работает ПВО.
Обновлено 01:30. Воздушная тревога распространяется по Украине. Так, сейчас "покраснели" восточные области.
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