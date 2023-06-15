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В Херсонской области раздался взрыв

15 июня 2023 01:23
обновлено: 01:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрыв в Херсонской области ночью 15 июня
Ракета "Калибр" летит в воздушном пространстве. Фото: depositphotos
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине ночью, 15 июня, идет воздушная тревога . В Херсонской области раздался взрыв.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Херсонской области 15 июня

Обновлено 01:24. Взрывы в Херсонской области. Предварительно работает ПВО.

Обновлено 01:30. Воздушная тревога распространяется по Украине. Так, сейчас "покраснели" восточные области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

 

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