Взрыв в Херсонской области ночью 15 июня

Ракета "Калибр" летит в воздушном пространстве. Фото: depositphotos

В Украине ночью, 15 июня, идет воздушная тревога . В Херсонской области раздался взрыв.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Херсонской области 15 июня

Обновлено 01:24. Взрывы в Херсонской области. Предварительно работает ПВО.

Обновлено 01:30. Воздушная тревога распространяется по Украине. Так, сейчас "покраснели" восточные области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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