В Луганську пролунав потужний вибух
13 червня 2023 16:53
Вибух у місті. Фото: телеграм-канал "Донбас оперативний"
В окупованому росіянами Луганську стався вибух. За словами місцевих жителів,"прилетіло" у військову частину в районі авторинку.
Про це повідомляють місцеві змі.
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Відомо, що над містом здіймаються клуби диму. Деякі очевидці зазначили, що чули вибух у декількох місцях.
Нагадаємо, в окупованому російськими військами Луганську 8 червня пролунало кілька вибухів. Росіяни стверджують, що це був український удар ракетами Storm Shadow.