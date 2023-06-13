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В Луганську пролунав потужний вибух

13 червня 2023 16:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Луганську пролунав потужний вибух
Вибух у місті. Фото: телеграм-канал "Донбас оперативний"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В окупованому росіянами Луганську стався вибух. За словами місцевих жителів,"прилетіло" у військову частину в районі авторинку.

Про це повідомляють місцеві змі.

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Відомо, що над містом здіймаються клуби диму. Деякі очевидці зазначили, що чули вибух у декількох місцях. 

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Скриншот коментарів під дописом
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Скриншот коментарів під дописом
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Скриншот коментарів під дописом
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Скриншот коментарів під дописом

Нагадаємо, в окупованому російськими військами Луганську 8 червня пролунало кілька вибухів. Росіяни стверджують, що це був український удар ракетами Storm Shadow.

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