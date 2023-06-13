В Луганську пролунав потужний вибух

Вибух у місті. Фото: телеграм-канал "Донбас оперативний"

В окупованому росіянами Луганську стався вибух. За словами місцевих жителів,"прилетіло" у військову частину в районі авторинку.

Про це повідомляють місцеві змі.

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Відомо, що над містом здіймаються клуби диму. Деякі очевидці зазначили, що чули вибух у декількох місцях.

Скриншот коментарів під дописом

Скриншот коментарів під дописом

Скриншот коментарів під дописом

Скриншот коментарів під дописом

Нагадаємо, в окупованому російськими військами Луганську 8 червня пролунало кілька вибухів. Росіяни стверджують, що це був український удар ракетами Storm Shadow.