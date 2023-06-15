Вибухи в Дніпрі вночі 15 червня

Російський БпЛА. Фото: google.com

Вночі, 15 червня, в деяких областях України повітряна тривога. Так, пролунали вибухи в Дніпрі, попередньо, ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Дніпрі 15 червня

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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