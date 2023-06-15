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У Дніпрі пролунали вибухи: у небі БпЛА

15 червня 2023 00:42
оновлено: 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Дніпрі вночі 15 червня
Російський БпЛА. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 15 червня, в деяких областях України повітряна тривога. Так, пролунали вибухи в Дніпрі, попередньо, ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Дніпрі 15 червня

Оновлено 00:50. Вибухи в Дніпрі. Попередньо, працює ППО.

Оновлено 00:52. Повітряна тривога зберігається в низці областей, а саме — Сумській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:54. "Почервоніла" також і Полтавська область.

Оновлено 00:56. Моніторингові канали повідомляють про 8-м російських бомбардувальників ТУ-95МС у повітряному просторі РФ.

Джерело: t.me/alarmukraine

 

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