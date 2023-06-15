Вибухи в Дніпрі вночі 15 червня

У Дніпрі пролунали вибухи: у небі БпЛА
15 червня 2023 00:42
оновлено: 00:59
Російський БпЛА. Фото: google.com
Вночі, 15 червня, в деяких областях України повітряна тривога. Так, пролунали вибухи в Дніпрі, попередньо, ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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