Взрывы в Торопце — в сети появились спутниковые снимки последствий удара по российскому складу

Российская военная часть №11777 после атаки. Фото: Радио Свобода

В ночь на 18 сентября в России в Тверской области из-за попадания беспилотника взорвались склады ракетно-артиллерийских боеприпасов, находящихся в городе Торопец. В сети появились новые спутниковые фотографии последствий взрывов и пожара.

Об этом сообщило проекту "Схем" издание Радио Свобода в четверг, 19 сентября.

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Взрывы в Торопце

Спутниковые снимки показывают последствия масштабного пожара, который продолжал палаты по состоянию на 15:30 по киевскому времени. На изображениях отчетливо видны воронки диаметром от 50 до 90 метров, образовавшиеся в результате взрывов снарядов.

Российская военная часть №11777 к атаке. Фото: Радио Свобода

Российская военная часть №11777 после атаки. Фото: Радио Свобода

Эти события стали результатом атаки украинских беспилотников на склад Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России, расположенный на территории воинской части №11777 в городе Торопец Тверской области.

Российская военная часть №11777 к атаке. Фото: Радио Свобода

Российская военная часть №11777 после атаки. Фото: Радио Свобода

Российская военная часть №11777 к атаке. Фото: Радио Свобода

Российская военная часть №11777 после атаки. Фото: Радио Свобода

Что предшествовало

Отметим, что 18 сентября в результате попадания беспилотников по арсеналу и детонации боеприпасов было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,8. Кроме того, взрыв в Торопце был такой мощности, что его зафиксировали даже на спутниковых метеокартах.

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны подтвердили факт уничтожения дроном склада с боеприпасами в России. Благодаря успешной атаке на арсенале уничтожены ракеты типа "Искандер", "Точка-У", КАБы, а также другие артиллерийские припасы.