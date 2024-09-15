Война в Украине — сколько воздушных целей выпустила Россия за последнюю неделю

Зеленский назвал количество воздушных целей, которые РФ применила против Украины за эту неделю
Российская оккупационная армия за эту неделю выпустила по Украине около 1 130 воздушных целей разных типов. Украина нуждается в поддержке от своих партнеров в виде систем противовоздушной обороны и разрешении на дальнобойность.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram в воскресенье, 15 сентября.
Обстрелы Украины за последнюю неделю
По словам Зеленского, за эту неделю россияне применили против Украины:
- около 30 ракет разных типов,
- более 800 управляемых авиационных бомб,
- около 300 ударных беспилотников.
Он подчеркнул, что Украине необходима сильная поддержка партнеров для защиты от российского террора. В частности, ПВО, дальнобойность и поддержка украинских воинов. Все то, что поможет вынудить Россию завершить эту войну.
"И я благодарю всех в мире, кто это понимает. Спасибо партнерам, кто нам помогает и поддерживает", — сказал президент.
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