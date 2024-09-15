Война в Украине — сколько воздушных целей выпустила Россия за последнюю неделю

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российская оккупационная армия за эту неделю выпустила по Украине около 1 130 воздушных целей разных типов. Украина нуждается в поддержке от своих партнеров в виде систем противовоздушной обороны и разрешении на дальнобойность.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram в воскресенье, 15 сентября.

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По словам Зеленского, за эту неделю россияне применили против Украины:

около 30 ракет разных типов,

более 800 управляемых авиационных бомб,

около 300 ударных беспилотников.

Он подчеркнул, что Украине необходима сильная поддержка партнеров для защиты от российского террора. В частности, ПВО, дальнобойность и поддержка украинских воинов. Все то, что поможет вынудить Россию завершить эту войну.

"И я благодарю всех в мире, кто это понимает. Спасибо партнерам, кто нам помогает и поддерживает", — сказал президент.