Над Сумщиной заметили вражескую ракету — куда она летит
В небе над Сумской областью замечена вражеская ракета. Предварительно она направляется в сторону Полтавщины.
Об этом сообщили в воздушных силах Украины в понедельник, 20 мая.
Ракета в направлении Полтавской области
Военные предупреждают о вражеской цели, которая движется в направлении Полтавской области. Граждане жителям советуют не покидать укрытий, пока не минует угроза.
В настоящее время в части областей еще сохраняется ракетная опасность.
Ранее мы сообщали, что в Украине была объявлена воздушная тревога. Это было связано со взлетом вражеских истребителей МИГ-31К и угрозой применения российскими захватчиками ракет Кинжал.
Из-за российских атак, а также взлет вражеской авиации в Украине регулярно объявляют воздушные тревоги.
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