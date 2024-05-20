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Над Сумщиной заметили вражескую ракету — куда она летит

20 мая 2024 18:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Над Сумщиной заметили вражескую ракету — куда она летит
Ракета в небе. Фото: АрміяInform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В небе над Сумской областью замечена вражеская ракета. Предварительно она направляется в сторону Полтавщины.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины в понедельник, 20 мая.

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Ракета в сторону Полтавщины. Фото: скриншот

Ракета в направлении Полтавской области

Военные предупреждают о вражеской цели, которая движется в направлении Полтавской области. Граждане жителям советуют не покидать укрытий, пока не минует угроза.

В настоящее время в части областей еще сохраняется ракетная опасность.

тревога
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Украине была объявлена воздушная тревога. Это было связано со взлетом вражеских истребителей МИГ-31К и угрозой применения российскими захватчиками ракет Кинжал.

Из-за российских атак, а также взлет вражеской авиации в Украине регулярно объявляют воздушные тревоги.

война
Украина
Сумская область
Полтавская область
воздушная тревога
ракетный удар

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