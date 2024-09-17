Последствия российских обстрелов в Херсонской области 16 сентября

Последствия российских авиационных ударов по Херсонской области. Фото: Александр Прокудин

Российские войска мощно обстреливали Херсонскую область в течение суток 16 сентября. В результате российских атак есть погибшие и раненые, среди которых ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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За прошедшие сутки российские захватчики атаковали и нанесли авиаудары по Антоновке, Бериславу, Змиевке, Александровке, Новоалександровке, Украинке, Шевченковке, Садовом, Приднепровском и Херсоне.

Оккупанты попали в заведение культуры и жилые районы населенных пунктов. ''Прилеты'' зафиксировали в шести частных домах. Также повреждено складское помещение и частные автомобили.

В результате российской атаки погибли два человека, из которых один ребенок. Трое получили травмы.

Кроме того, ночью Силы противовоздушной обороны сбили над Херсонской областью четыре беспилотника типа Shahed-131/136.