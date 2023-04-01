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НАТО намерена передать Украине 6 танковых батальонов Leopard

1 апреля 2023 15:00
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
НАТО передаст Украине танки Leopard
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Страны НАТО намерены передать Украине два батальона с немецкими танками Leopard 2, а также четыре батальона из Leopard 1. В сумме количество машин составит 160 единиц.

Об этом сообщает в интервью министр обороны Германии Борис Писториус.

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Борис Писториус отметил, что отправить украинцам больше именно такого вооружения вряд ли удастся, поскольку "ресурсы союзников ограничены" и добавил, что и Германия "не может отдать все, потому что есть резервы, которые нельзя тратить".

"Я не вижу сценария, при котором получиться отправить Украине дополнительные Leopard сверх того, о чем было объявлено", — заявил Писториус.

Кроме того, министр рассказал, что Польша совместно с союзниками отправит Украине два батальона Leopard 2, где будет 60 танков.

К концу года к ним прибавятся 100 танков Leopard 1, собранных в четыре батальона. Глава Минобороны Германии добавил, что США вместе с Британией тоже поставляют танки.

"К сожалению, у стран НАТО танки не стоят просто так, ожидая отправки. Несмотря на это, я считаю, что в среднесрочной перспективе удастся покрыть потребности Украины", — подытожил Писториус.

Напомним, что Португалия передала Украине обещанные "Леопарды". Танки уже прибыли на территорию Украины. Они передают их согласованно с другими партнерами "танковой коалиции".

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