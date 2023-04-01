НАТО має намір передати Україні 6 танкових батальйонів Leopard

НАТО передасть Україні танки Leopard

Країни НАТО мають намір передати Україні два батальйони з німецькими танками Leopard 2, а також чотири батальйони з Leopard 1. В сумі кількість машин становитиме 160 одиниць.

Про це повідомляє в інтерв'ю міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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Борис Пісторіус зазначив, що відправити українцям більше саме такого озброєння навряд чи вдасться, оскільки "ресурси союзників обмежені" та додав, що й Німеччина "не може віддати все, бо є резерви, які не можна витрачати".

"Я не бачу сценарію, за якого вийде відправити Україні додаткові Leopard понад те, про що було оголошено", — заявив Пісторіус.

Крім того, міністр розповів, що Польща спільно з союзниками відправить Україні два батальйони Leopard 2, де буде 60 танків.

До кінця року до них додадуться 100 танків Leopard 1, зібраних у чотири батальйони. Глава Міноборони Німеччини додав, що США разом із Британією теж поставляють танки.

"На жаль, у країн НАТО танки не стоять просто так, чекаючи відправлення. Попри це, я вважаю, що в середньостроковій перспективі вдасться покрити потреби України", — підсумував Пісторіус.

Нагадаємо, що Португалія передала Україні обіцяні "Леопарди". Танки вже прибули на територію України. Вони передають їх узгоджено з іншими партнерами "танкової коаліції".