Ночная атака на Украину 16 сентября — Воздушные силы уничтожили более 50 дронов

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 16 сентября атаковали Украину десятками ударных дронов типа "Shahed-131/136". Противовоздушная оборона уничтожила 53 из 56 вражеских беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что основной курс российские беспилотники держали на Киевскую область. Воздушные Силы обнаружили и осуществили сопровождение 56 ударных дронов, которые оккупанты выпускали из российского Курска и Ейска.

"Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская противовоздушная оборона уничтожила 53 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Еще три вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий.