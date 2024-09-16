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Нічна атака на Україну — сили ППО знищили понад пів сотні ударних дронів

16 вересня 2024 08:58
Катерина Османська - Редактор
Нічна атака на Україну 16 вересня — Повітряні сили знищили понад 50 дронів
Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Катерина Османська - Редактор

Російські окупанти у ніч проти 16 вересня атакували Україну десятками ударних дронів типу "Shahed-131/136".  Протиповітряна оборона знищила 53 з 56 ворожих безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ

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Результати роботи ППО вночі 16 вересня

У відомстві розповіли, що основний курс російські безпілотники тримали на Київську область. Повітряні Сили виявили та здійснили супровід 56 ударних дронів, які окупанти випускали із російського Курська та Єйська. 

"Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що загалом українська протиповітряна оборона знищила 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.  

Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків.

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Результати роботи ППО вночі 16 вересня. Фото: t.me/kpszsu 

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