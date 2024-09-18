Момент удара по арсеналу в Торопце сняли на видео — военные в панике сбегают

Пожар на арсенале в Торопце. Фото: скриншот

Очевидцы на видео зафиксировали момент попадания беспилотника на территорию 107-го арсенала ракетно-артиллерийских боеприпасов в российском городе Торопец. В результате атаки началась детонация боеприпасов.

Об этом сообщают Telegram каналы.

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Момент удара зафиксировали на видео

Российские военные на камеру мобильного телефона зафиксировали момент попадания беспилотника по территории арсенала. Они в панике начали убегать.

Взрыв раздался в нескольких метрах от того места, где стояли военнослужащие оккупационной армии.

На видео можно услышать фразу, свидетельствующую о том, что военные готовились к построению.

"Какое может быть построение!" — кричит один из военных, убегая с места прилета.

Отметим, что 18 сентября в результате попадания беспилотников по арсеналу и детонации боеприпасов было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,8. Кроме того, взрыв в Торопце был такой мощности, что его зафиксировали даже на спутниковых метеокартах.

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны подтвердили факт уничтожения дроном склада с боеприпасами в России. Благодаря успешной атаке на арсенале уничтожены ракеты типа "Искандер", "Точка-У", УАБы, а также другие артиллерийские припасы.