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Никогда не говорите это вернувшимся с войны военным: какие есть стоп-фразы

5 августа 2023 08:15
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Что нельзя говорить военным, вернувшимся с войны — психологи дали советы
Как поддержать вернувшегося с фронта военного. Фото: Depositphotos
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

С начала полномасштабного вторжения россии многие граждане Украины, как мужчины, так и женщины, встали на защиту страны. Трудно найти семью, которую не затронула бы война или чьи родственники, друзья и знакомые не служат в рядах ВСУ. Все украинцы объединены одним горем и целью победить врага. Но гражданским бывает достаточно сложно подобрать правильные слова для общения с военными.

Именно поэтому психологи Татьяна Сиренко и Наталья Зарецкая для Всеукраинской программы ментального здоровья по инициативе Елены Зеленской дали советы, что ни в коем случае нельзя говорить военным, вернувшимся с фронта и как подобрать правильные слова, чтобы возвращение в гражданскую жизнь было комфортным.

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Специалисты отметили необходимо осознавать, что военные — это люди, которые получили особый опыт и фактически долгое время находились на грани жизни и смерти. Это, конечно, повлияло на их сознание и мировоззрение.

Также психологи подчеркнули, что понадобится определенное время, чтобы прошли чрезмерное возбуждение, тревожность и подсознательное ожидание опасности. То, как быстро военный адаптируется к мирной жизни, зависит во многом от нервной системы.

Также помочь в этом могут близкие. Специалистки советуют позаботиться о чувстве безопасности вокруг человека, ведь психике нужно больше времени, чем телу, чтобы вернуться к привычной жизни. Не создавайте дополнительных провокаций и не делайте сюрпризов.

Также психологи напоминают, что грусть, тоска, ярость, агрессия, которые могут вырываться наружу дома, адресованы не вам. Так проявляется не до конца переживаемая ненависть к врагу, длительный стресс и усталость. В таких случаях вспомните о 3 правилах общения:

  • не жалеть;
  • уважать;
  • поддерживать.

 

Что ни в коем случае нельзя говорить военным, вернувшимся с фронта
Украинский военный с семьей. Фото: Вечерний Киев

Что ни в коем случае нельзя говорить военным, вернувшимся с фронта

Очень много слов, фраз и вопросов могут сильно ранить военного, участвовавшего в боевых действиях. Вызвать боль, отчаяние или злобу.

Среди самых болезненных фраз, которые могут услышать защитники и защитницы:

  • "Зачем ты туда поехал/ла?";
  • "Мы тебя туда не посылали".

Психологи подчеркивают, что не стоит их говорить ни вслух, ни мысленно, ведь иногда мы "молчим" очень красноречиво.

Не задавайте триггерных вопросов типа: "Что ты чувствовал, когда убивал?".

"Если вы не можете смириться с тем, что близкий человек на войне или вам трудно подобрать правильные слова для общения, обратитесь к психологу. Специалист поможет разобраться, откуда берется внутреннее несогласие и подскажет, как не сделать больно", — советуют экспертки.

 

Напомним, ранее мы писали советы, как поддержать тех, чьи родные защищают страну на фронте.

Также мы рассказывали, какие документы должны быть в семьях военных.

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