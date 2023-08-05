Що не можна казати військовим, які повернулися з війни — психологи дали поради

Як підтримати військового, який повернувся з фронту. Фото: Depositphotos

З початку повномасштабного вторгнення рф багато громадян України, як чоловіків, так і жінок, встали на захист країни. Важко знайти родину, яку б не зачепила війна або чиї родичі, друзі та знайомі не служать у лавах ЗСУ. Всі українці об'єднані одним горем і одною метою перемогти ворога. Та цивільним буває доволі складно підібрати правильні слова для спілкування з військовими.

Саме тому психологині Тетяна Сіренко та Наталія Зарецька для Всеукраїнської програми ментального здоров'я з ініціативи Олени Зеленської дали поради, що в жодному разі не можна казати військовим, які повернулися з фронту та як підібрати правильні слова, щоб повернення у цивільне життя було комфортним.

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Фахівчині зазначили, необхідно усвідомлювати, що військові — це люди, які отримали особливий досвід і фактично тривалий час перебували на межі життя та смерті. Це звичайно вплинуло на їх свідомість та світогляд.

Також психологині підкреслили, що знадобиться певний час, аби минули надмірне збудження, тривожність та підсвідоме очікування небезпеки. Те, як швидко військовий адаптується до мирного життя, залежить багато в чому від нервової системи.

Також допомогти в цьому можуть близькі. Спеціалістки радять подбати про почуття безпеки навколо людини, адже психіці потрібно більше часу, ніж тілу, щоби повернутися до звичного життя. Не створюйте додаткових провокацій та не робіть сюрпризів.

Також психологи нагадують, що сум, туга, лють, агресія, які можуть вириватися назовні вдома, адресовані не вам. Так проявляється не до кінця пережита ненависть до ворога, тривалий стрес та втома. У таких випадках згадайте про 3 правила спілкування:

не жаліти;

поважати;

підтримувати.

Український військовий з родиною. Фото: Вечірній Київ

Що в жодному разі не можна говорити військовим, які повернулися з фронту

Дуже багато слів, фраз та питань можуть сильно ранити військового, який брав участь у бойових діях. Викликати біль, відчай або злість.

Серед найболючіших фраз, які можуть почути захисники та захисниці:

"Навіщо ти туди поїхав/ла?";

"Ми тебе туди не посилали".

Психологи наголошують, що не варто їх говорити ані вголос, ані подумки, адже іноді ми "мовчимо" дуже виразно.

Не ставте тригерних запитань на кшталт: "Що ти відчував, коли вбивав?".

"Якщо ви не можете змиритися з тим, що близька людина на війні, або вам важко підібрати правильні слова для спілкування, зверніться до психолога. Фахівець допоможе розібратися, звідки береться внутрішня незгода і підкаже, як не зробити боляче", — радять експертки.

Нагадаємо, раніше ми писали поради, як підтримати тих, чиї рідні захищають країну на фронті.

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