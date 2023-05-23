Військовий зник безвісти — що робити рідним

Як діяти рідним, якщо військовослужбовець зник безвісти. Фото: Новини.LIVE

В Україні вже понад рік триває повномасштабна війна. Українські захисники та захисниці боронять нашу державу та звільнюють окуповані території від ворога. Проте, на жаль, щодня сотні людей втрачають зв'язок з рідними-військовослужбовцями ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції тощо.

Розповідаємо, яку інформацію про бійця треба мати обов'язкового, як діяти, якщо військовий довгий час не виходить на зв'язок та куди звертатися, коли захисник пропав безвісти.

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Хто вважається зниклим безвісти за особливих обставин

Представниця Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, на Кіровоградщині Тетяна Бородіна в коментарі "Гречці" розповіла, особа, яка зникла безвісти за особливих обставин — це людина, що зникла:

у зв'язку зі збройним конфліктом;

воєнними діями;

тимчасовою окупацією.

Вона зазначила, що такими вважаються й ті, хто перебуває у російському полоні. Цей статус надається допоки їх не звільнять.

Яку інформацію про військового необхідно знати рідним обов'язково

При зарахуванні/перебуванні у ЗСУ / ТРО / Нацполіції тощо, родина Захисника має обов’язково зібрати наступну інформацію:

прізвище, ім’я та по батькові;

дату народження;

копію паспорта;

контактні дані місця постійної дислокації військової частини;

контактні дані військкомату з якого був мобілізований Захисник;

назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби;

посаду та звання, військово-облікову спеціальність (якщо відомо);

індивідуальний податковий номер, номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (скан копію) чи жетону;

прізвище, ім’я та по батькові та контакти безпосереднього командира;

прізвище, ім’я та по батькові, контакти командира частини;

прізвище, ім’я та по батькові та контакти колег по службі, побратимів;

телефон "гарячої лінії" частини, бригади, угруповання.

Ця інформація може допомогти рідним військового у критичній ситуації.

Рідна людина служить в ЗСУ. Фото: anatoliycherkas/Depositphotos

Якщо військовий не виходить на зв’язок — як діяти

Оперативне командування "Південь" опублікувало рекомендації для родин військовослужбовців.

Важливо розуміти, якщо захисник чи захисниця довгий час не виходять на зв'язок — це далеко не завжди означає, що з людиною щось сталося. В жодному разі не варто панікувати.

Причиною того, що від бійця немає звісток, може бути відсутнє мобільне покриття, розряджений телефон через відсутність електроенергії тощо.

"Насамперед, спробуйте сконтактуватися з колегами по службі, які можуть бути поряд, безпосереднім командиром, командиром частини. Якщо із частини вам повідомляють, що захисник знаходиться на бойовому завданні та не числиться в переліку безвісти відсутніх, полонених, загиблих, поранених тощо — зберігайте спокій та очікуйте, коли захисник вийде з вами на зв’язок", — кажуть у Координаційному штабі.

Українські військові. Фото: google.com

Куди звертатися родинам зниклих безвісти

З травня 2023 року в Україні створили Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб за особливих обставин, який збирає і систематизує інформацію від усіх організацій та установ, які ведуть облік людей, чиє місцеперебування залишається невідомим через бойові дії.

Як зазначив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко, через місяць після внесення інформації до реєстру рідні зможуть отримати з нього витяг, який підтверджуватиме статус зниклого чи зниклої.

Якщо у військовій частині повідомили родині, що захисник чи захисниця є зниклою безвісти особою, варто одразу дізнатися обставини зникнення, координати перебування людини, коли вона виходила на зв’язок тощо.

Також слід звернутися до ТЦК та СП, з якого було мобілізовано людину і перевірити, чи надходило їм повідомлення від військової частини про зниклого безвісти.

Куди звертатися рідним:

Цілодобова гаряча лінія Національного інформаційного бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб за коротким номером 1648 (в Україні) та номером +38(044)287-81-65 (для дзвінків з-за кордону).

(в Україні) та номером (для дзвінків з-за кордону). Інформація щодо того, що робити, якщо людину насильно мобілізували російські загарбники, якщо було депортовано дитину тощо — сайт Національного бюро.

ГО "Група "Патріот" Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин: 0 800 339 247 ; +38(095) 896 04 21 .

; . Пошук і передача тіл загиблих: +38 (050) 600-25-37 , +38 (044) 355-14-74 .

, . "Гаряча лінія" робочої групи з прийому звернень про зникнення безвісти, полонених, відібрання біологічних зразків у родичів зниклих осіб та ідентифікації невпізнаних: +38 (096) 134 85 65 .

. Цілодобова гаряча лінія Нацполіції: (089) 420 18 67 ; (0800) 21 21 51 .

; . Telegram-канали з пошуку людей під час війни.

Українські сервіси з пошуку зниклих або загиблих.

Також є дорожня карта дій родичів, якщо хтось із рідних, який зарахований до лав ЗСУ пропав безвісти, потрапив у полон чи загинув. Переглянути повністю карту можна за посиланням.

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: google.com

Чому не можна розповсюджувати в соцмережах інформацію про зниклих військових

Фахівці закликають у жодному разі не публікувати в соціальних мережах фото чи відео захисника у військовій формі з локацією останнього місця його перебування (зникнення) та вказанням номера військової частини.

Розголос вказаної інформації може нашкодити здоров’ю чи життю захисника, чи створити перешкоди його пересуванню.

Трапляються випадки, коли місцеві жителі переховують бійців або ж вони самостійно намагаються вийти з оточення у цивільному одязі.

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