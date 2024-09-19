Враг пытался штурмовать позиции ДШВ – более 70 оккупантов погибли

Российская техника. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, во время одного из вражеских штурмов было ликвидировано более 70 военных России.

Соответствующее видео обнародовало СтратКом ВСУ в Telegram в четверг, 19 сентября.

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Российские военные предприняли попытки штурмовать позиции 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.

Во время боя украинские защитники ликвидировали более 70 оккупантов и ранили еще около 200 человек.

На видео видно, как беспилотники Сил обороны один за другим попадают по вражеской технике и уничтожают ее.