Оккупанты обстреляли школу в Донецкой области: есть погибшие
Российские оккупанты сегодня, 30 июня, обстреляли школу в селе Сергеевка в Донецкой области. Армия РФ ударила с реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Кто пострадал
На момент обстрела в школе находились 12 человек, а именно представители администрации, учителя и технический персонал.
"В результате обстрела погибли учительница начальных классов и главный бухгалтер. Получили телесные повреждения еще шестеро сотрудников — четверо мужчин и две женщины. Сейчас их всех госпитализировали в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями", — отметили в сообщении.
Что разрушили оккупанты
Часть постройки школы практически разрушена, разбиты классные комнаты, кабинеты и другие помещения, разрушена мебель и школьный инвентарь. На месте обстрела работают прокуроры, полицейские и спасатели.
Напомним, ранее город Константиновка в Донецкой области стал мишенью атаки россиян. Нападение было совершено с использованием полевой артиллерии.