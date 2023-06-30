Оккупанты обстреляли школу в Донецкой области: есть погибшие

Последствия обстрела окупантов. Фото: Донецкая областная прокуратура

Российские оккупанты сегодня, 30 июня, обстреляли школу в селе Сергеевка в Донецкой области. Армия РФ ударила с реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

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Кто пострадал

На момент обстрела в школе находились 12 человек, а именно представители администрации, учителя и технический персонал.

Разрушеная школа в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

"В результате обстрела погибли учительница начальных классов и главный бухгалтер. Получили телесные повреждения еще шестеро сотрудников — четверо мужчин и две женщины. Сейчас их всех госпитализировали в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями", — отметили в сообщении.

Разрушеная школа в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Что разрушили оккупанты

Часть постройки школы практически разрушена, разбиты классные комнаты, кабинеты и другие помещения, разрушена мебель и школьный инвентарь. На месте обстрела работают прокуроры, полицейские и спасатели.

Разрушена школа в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Разрушена школа в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Напомним, ранее город Константиновка в Донецкой области стал мишенью атаки россиян. Нападение было совершено с использованием полевой артиллерии.