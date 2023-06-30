Окупанти обстріляли школу на Донеччині: є загиблі

Наслідки обстрілу окупантів. Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські окупанти сьогодні, 30 червня, обстріляли школу у селі Сергіївка, що на Донеччині. Армія РФ вдарила з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

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Хто постраждав

На момент обстрілу у школі знаходилося 12 людей, а саме представники адміністрації, вчителі та технічний персонал.

Зруйнована школа на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

"Внаслідок обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка. Зазнали тілесних ушкоджень ще шестеро співробітників — четверо чоловіків та двоє жінок. Наразі їх усіх госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями", — зазначили у повідомленні.

Зруйнована школа на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

Що зруйнували окупанти

Частина будівлі школи практично зруйнована, розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, зруйновані меблі та шкільний інвентар. На місці обстрілу працюють прокурори, поліцейські та рятувальники.

Зруйнована школа на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

Зруйнована школа на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше місто Костянтинівка на Донеччині стало мішенню атаки росіян. Напад було здійснено з використанням польової артилерії.