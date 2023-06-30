Окупанти обстріляли школу на Донеччині: є загиблі
Російські окупанти сьогодні, 30 червня, обстріляли школу у селі Сергіївка, що на Донеччині. Армія РФ вдарила з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Хто постраждав
На момент обстрілу у школі знаходилося 12 людей, а саме представники адміністрації, вчителі та технічний персонал.
"Внаслідок обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка. Зазнали тілесних ушкоджень ще шестеро співробітників — четверо чоловіків та двоє жінок. Наразі їх усіх госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями", — зазначили у повідомленні.
Що зруйнували окупанти
Частина будівлі школи практично зруйнована, розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, зруйновані меблі та шкільний інвентар. На місці обстрілу працюють прокурори, поліцейські та рятувальники.
Нагадаємо, раніше місто Костянтинівка на Донеччині стало мішенню атаки росіян. Напад було здійснено з використанням польової артилерії.