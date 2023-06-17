Росіяни атакували Костянтинівку: постраждала дитина

Наслідки атаки росіян на Костянтинівку. Фото: Донецька обласна прокуратура

У неділю, 17 червня, місто Костянтинівка на Донеччині став мішенню атаки росіян. Напад було здійснено з використанням польової артилерії.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура .

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Дві цивільні особи стали жертвами цього обстрілу. Серед них — дівчинка 9 років, яка отримала множинні травми, включаючи закриті ушкодження грудей та черевної порожнини, відкритий перелом руки, розривні рани на ногах та великі садна. Додатково, 57-річна жінка отримала поранення від уламка в ногу.

Десять житлових будинків, а також автостоянка, машина, газова та електрична системи стали об'єктами руйнування внаслідок цього інциденту.

Наразі ведеться розслідування відповідно до пункту 1 статті 438 Кримінального кодексу України, який стосується порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що вранці 14 червня російські окупаційні війська обстріляли Костянтинівку та Краматорськ. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, двоє людей було поранено. У місті зафіксовано численні удари по житловому сектору.

Постраждала людина. Фото: Донецька обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Донецька обласна прокуратура

Постраждала людина. Фото: Донецька обласна прокуратура

Також ми писали, що 5 травня окупанти обстріляли ракетами С-300 міста Слов'янськ та Краматорськ Донецької області. Ворог атакував промислові підприємства.

У Слов'янську дві ракети С-300 потрапили до будівлі заводу "Зевс Кераміка", а в Краматорську було пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ.

Обійшлося без постраждалих. Виявили пошкодження приміщень, проте все цінне обладнання було своєчасно евакуйовано до безпечніших регіонів України.