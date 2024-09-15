Партизаны АТЕШ обнаружили командный пункт оккупантов в Стародубовке

Командный пункт оккупантов в Донецкой области. Фото: t.me/atesh_ua

Партизаны "АТЕШ" обнаружили командный пункт российских оккупантов в Стародубовке Донецкой области. Они также зафиксировали регулярное посещение этого места дорогими автомобилями офицерского состава группировки войск "Центр".

Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram в воскресенье, 15 сентября.

Читайте также:

Командный пункт РФ в Донецкой области

Партизаны разведали территорию ангаров в Стародубовке и обнаружили место размещения командно-штабной машины, расположенной в лесной местности.

Командный пункт РФ в Донецкой области Фото: t.me/atesh_ua

"Получили информацию об организации охраны, патрулирования территории и порядок доступа на объект. Кроме этого, было зафиксировано регулярное посещение этого места дорогими автомобилями офицерского состава группировки войск "Центр", — говорится в сообщении.

Командный пункт РФ в Донецкой области Фото: t.me/atesh_ua

Командный пункт РФ в Донецкой области Фото: t.me/atesh_ua

"АТЕШ" отмечает, что разведка объектов такого масштаба помогает предотвращать преступные действия командования оккупантов, влияя на координацию и управление россиянами.