Партизаны АТЕШ обнаружили командный пункт оккупантов в Стародубовке

Партизаны АТЕШ обнаружили командный пункт оккупантов в Донецкой области
Партизаны "АТЕШ" обнаружили командный пункт российских оккупантов в Стародубовке Донецкой области. Они также зафиксировали регулярное посещение этого места дорогими автомобилями офицерского состава группировки войск "Центр".
Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram в воскресенье, 15 сентября.
Командный пункт РФ в Донецкой области
Партизаны разведали территорию ангаров в Стародубовке и обнаружили место размещения командно-штабной машины, расположенной в лесной местности.
"Получили информацию об организации охраны, патрулирования территории и порядок доступа на объект. Кроме этого, было зафиксировано регулярное посещение этого места дорогими автомобилями офицерского состава группировки войск "Центр", — говорится в сообщении.
"АТЕШ" отмечает, что разведка объектов такого масштаба помогает предотвращать преступные действия командования оккупантов, влияя на координацию и управление россиянами.
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