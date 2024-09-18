Обстрелы Херсонщины за последние сутки — есть погибшие и раненые

Последствия обстрела Херсонщины. Архивное фото: t.me/olexandrprokudin

Российская оккупационная армия за последние сутки ударила по 16 населенным пунктам Херсонской области и самому Херсону. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо — получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в среду, 18 сентября, в Telegram.

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Прокудин рассказал, что на протяжении последних суток под вражеским огнем и авиаударами оказались:

Приднепровское,

Антоновка,

Зеленовка,

Инженерное,

Садовое,

Кизомыс,

Камышаны,

Днепровское,

Белозерка,

Гончарное,

Берислав,

Михайловка,

Таврическое,

Золотая Балка,

Гавриловка,

город Херсон.

По его словам, захватчики попали в социально-медицинское учреждение и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе многоэтажку и 22 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и частные автомобили.

Кроме того, в результате обстрелов россиян погиб один человек, еще четверо получили ранения.