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Оккупанты атаковали 16 населенных пунктов в Херсонской области — есть жертвы и разрушения

18 сентября 2024 09:52
Катерина Османская - Редактор
Обстрелы Херсонщины за последние сутки — есть погибшие и раненые
Последствия обстрела Херсонщины. Архивное фото: t.me/olexandrprokudin
Катерина Османская - Редактор

Российская оккупационная армия за последние сутки ударила по 16 населенным пунктам Херсонской области и самому Херсону. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо — получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в среду, 18 сентября, в Telegram.

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Прокудин рассказал, что на протяжении последних суток под вражеским огнем и авиаударами оказались:

  • Приднепровское,
  • Антоновка,
  • Зеленовка,
  • Инженерное,
  • Садовое,
  • Кизомыс,
  • Камышаны,
  • Днепровское,
  • Белозерка,
  • Гончарное,
  • Берислав,
  • Михайловка,
  • Таврическое,
  • Золотая Балка,
  • Гавриловка,
  • город Херсон.

По его словам, захватчики попали в социально-медицинское учреждение и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе многоэтажку и 22 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и частные автомобили.

Кроме того, в результате обстрелов россиян погиб один человек, еще четверо получили ранения.

обстрелы Херсонской области
Скриншот сообщения Александра Прокудина

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