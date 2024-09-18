Обстрелы Херсонщины за последние сутки — есть погибшие и раненые

Оккупанты атаковали 16 населенных пунктов в Херсонской области — есть жертвы и разрушения
Российская оккупационная армия за последние сутки ударила по 16 населенным пунктам Херсонской области и самому Херсону. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо — получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в среду, 18 сентября, в Telegram.
Последствия обстрелов Херсона в течение суток
Прокудин рассказал, что на протяжении последних суток под вражеским огнем и авиаударами оказались:
- Приднепровское,
- Антоновка,
- Зеленовка,
- Инженерное,
- Садовое,
- Кизомыс,
- Камышаны,
- Днепровское,
- Белозерка,
- Гончарное,
- Берислав,
- Михайловка,
- Таврическое,
- Золотая Балка,
- Гавриловка,
- город Херсон.
По его словам, захватчики попали в социально-медицинское учреждение и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе многоэтажку и 22 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и частные автомобили.
Кроме того, в результате обстрелов россиян погиб один человек, еще четверо получили ранения.
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