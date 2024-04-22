Оккупанты выпустили ракеты — куда двигаются вражеские цели

Ракета в полете. Фото иллюстративное: EPA

Армия России в понедельник, 22 апреля, запустила ракеты . Одна из враждебных целей двигается на Днепр.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ .

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Скриншот ПС ВСУ

Однако в ВВС не установили тип ракеты. По состоянию на сегодняшний день региона угрозы нет.

Источник: alerts.in.ua

Ракетные удары 22 апреля — последние новости

Напомним, сегодня воздушная тревога прозвучала в шести областях Украины из-за угрозы ракетно-дронового обстрела.

Опасность существовала и для юго-востока страны , где тоже прозвучали сирены.