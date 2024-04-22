Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты выпустили ракеты — куда двигаются вражеские цели arrow

Оккупанты выпустили ракеты — куда двигаются вражеские цели

22 апреля 2024 16:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Оккупанты выпустили ракеты — куда двигаются вражеские цели
Ракета в полете. Фото иллюстративное: EPA
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России в понедельник, 22 апреля, запустила ракеты . Одна из враждебных целей двигается на Днепр.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ .

Читайте также:

Ракетная опасность для Днепра

днепро ракетная опасность
Скриншот ПС ВСУ

Однако в ВВС не установили тип ракеты. По состоянию на сегодняшний день региона угрозы нет.

днепро ракета
Источник: alerts.in.ua

Ракетные удары 22 апреля — последние новости

Напомним, сегодня воздушная тревога прозвучала в шести областях Украины из-за угрозы ракетно-дронового обстрела.

Опасность существовала и для юго-востока страны , где тоже прозвучали сирены.

Днепр
Украина
воздушная тревога
ракеты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри