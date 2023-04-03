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Эксперт указал участок, где враг может готовить провокации

3 апреля 2023 13:29
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, откуда россияне могут совершить провокацию
У агрессора достаточно возможностей для продолжения своего наступления
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупационные войска могут устроить ряд провокаций на Северной границе Украины. Это будет делаться с целью сковать украинские Силы обороны на том направлении и не дать их бросить в случае необходимости на Восточный фронт.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Не исключается возможность локальных провокаций на украинско-белорусской границе с целью не дать возможности нам передислокации резервов по тому направлению на восток", — сказал Снегирев.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

По его словам, также зафиксирована передислокация врагом войск на Белогоровском выступе и ротация российских подразделений в районе Угледара, откуда ранее была выведена 155-я бригада морской пехоты.

Вместе с тем, заметил военный эксперт, на Лиманском направлении, возле Кременной, появились новые подразделения 3-й бригады спецназначения.

"Эти достаточно неприятные моменты свидетельствуют о том, что оккупанты рассматривают возможность наступлений по нескольким направлениям с целью растянуть резервы ВСУ", констатировал Снегирев.

Что происходит в беларуси

Президент беларуси александр лукашенко заявил, что Польша готовит нападение на беларусь. Для этого нападения поляки якобы готовят белорусских эмигрантов, сейчас воюющих в Украине.

Напомним, самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко рассказал, для чего нужно российское ядерное оружие на территории его страны. По его словам, в беларуси готовится "государственный переворот". лукашенко заявил, что страну хотят "втянуть в войну".

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