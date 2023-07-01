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Подрыв оккупантами ЗАЭС будет считаться применением ядерного оружия, — Данилов

1 июля 2023 00:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Подрыв оккупантами ЗАЭС будет считаться применением ядерного оружия, — Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мир будет расценивать вероятный подрыв ЗАЭС российскими оккупантами как применение ядерного оружия против мирных людей. Он добавил, что действия окупантов непредсказуемы, что доказывает подрыв ими Каховской ГЭС.

Об этом Данилов рассказал в эфире Радио Свобода.

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Комментарий Данилова

"Сам факт, если эти террористы совершают такой теракт на ядерном объекте, будет считаться всеми цивилизованными странами, что это применение ядерного оружия против гражданского населения. Поэтому будем очень тщательно наблюдать, если не дай Бог это произойдет, какова будет реакция мира на эти события", — заявил Данилов.

По его словам, реакция мира на подрыв Каховской ГЭС не отвечала масштабам катастрофы. Кроме того, несмотря на то, что Украина делает все возможное, чтобы это больше не повторилось, гарантий безопасности нет, ведь ЗАЭС сейчас находится в руках российских террористов, действия которых предусмотреть невозможно.

Секретарь СНБО напомнил, что после информации о возможном теракте в Украине была организована масштабная тренировка и проведена дополнительная подготовка.

Напомним, что российские оккупанты как гражданские, так и военные начали выезжать с территории Запорожской АЭС и города Энергодар. Последней датой выезда в Крым оккупанты назвали 5 июля.

Также мы писали, что на фоне возможного русского теракта на Запорожской АЭС в городе проведут масштабные учения. Тренировки будут продолжаться как в самом Запорожье, так и в окрестностях.

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