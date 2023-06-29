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Запоріжжя готують до можливого теракту РФ на ЗАЕС: у місті оголосили масштабні навчання

29 червня 2023 09:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Запоріжжя готують до можливого теракту РФ на ЗАЕС: у місті оголосили масштабні навчання
Вигляд на Запорізьку АЕС. Фото: Костянтин і Владі Ліберови
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На тлі можливого російського теракту на Запорізькій АЕС у місті проведуть масштабні навчання. Тренування триватимуть як у самому Запоріжжі, так і на околицях.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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"Розпочинаються командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту Запорізької області", — зазначається у повідомленні.

В ОВА розповіли, що тренування відбуватиметься на території міста Запоріжжя та Запорізького району. Через це можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках. Місцевих жителів закликали зберігати спокій та з розумінням поставитись до деяких незручностей.

Метою заходу є злагодження дій всіх служб у разі реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС. 

"Звертаємо увагу, що ситуація контрольована, тому просимо громадян утриматися від надмірної інформаційної уваги до проведення тренувань", — підкреслив Малашко.

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Повідомлення голови Запорізької ОВА. Фото: скриншот

Окрім того, в ОВА опублікували детальні інструкцію, що робити в разі оголошення надзвичайної ситуації та як правильно евакуюватись у разі теракту росіян на ЗАЕС.

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Повідомлення голови Запорізької ОВА. Фото: скриншот
скріншот
Повідомлення голови Запорізької ОВА. Фото: скриншот
скріншот
Повідомлення голови Запорізької ОВА. Фото: скриншот
скріншот
Повідомлення голови Запорізької ОВА. Фото: скриншот
скріншот
Повідомлення голови Запорізької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Запорізька АЕС замінована російськими військами. Якщо щось станеться, то "можуть бути значні проблеми". 

Він також розповів, що росіяни мають готовий план щодо підриву Запорізької АЕС, яка зараз перебуває під контролем РФ. Для цього не вистачає лише наказу.

Згодом про можливий теракт на станції розповів Президент України Володимир Зеленський. За його словами, окупанти все підготували, аби досягти викиду радіації. 

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