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Ряд населенных пунктов на Белгородщине уже не подконтрольны Кремлю, — ГУР

27 мая 2023 11:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ряд населенных пунктов на Белгородщине уже не подконтрольны Кремлю, — ГУР
Бойцы "Русского добровольческого корпуса". Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжают операцию по освобождению в Белгородской области. Из-за этого из нескольких пограничных с Украиной поселков сбежали российские власти.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире программы "Новий відлік".

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"Есть несколько поселков у границы, из которых фактически ушли российские власти. В принципе там сейчас нет власти ни одной", — сказал Юсов.

О каких именно населенных пунктах идет речь, он не уточнил.

Представитель ГУР уточнил, что никаких серьезных столкновений между добровольцами и армией РФ в Белгородской области пока не было, однако он не исключил, что они могут случиться позже.

Также Юсов отметил, что РДК и легион "Свобода России" активно действуют, в том числе и "в столичном регионе".

Напомним, 22 мая представители легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" сообщили о начале операции в Белгородской области РФ с целью "борьбы за свободу от путинской власти" и создания демилитаризированной зоны у границы с Украиной.

Российские пропагандисты сразу запаниковали и устроили настоящую истерику. В своей программе Ольга Скабеева назвала "ужасом" события на Белгородщине и вообще не могла предположить, что такое возможно.

Украинцы на этот счет сразу отреагировали мемами и смешными комментариями.

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