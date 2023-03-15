Пил из луж и ел крошки: история раненого украинского военного, найденного под Бахмутом

Спасенный военный Алексей Гордеев (справа)

Воины, освободившие село под Бахмутом, нашли в подвале пленного украинского бойца Алексея Гордеева. Он провел в подвале 42 дня и пил воду из луж.

Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram.

Удивительная военная история

По словам Цаплиенко, с дырками от пуль и осколков в бедре и спине из ада его вытащил доброволец ВСУ из Норвегии.

"Наверху шли бои, а раненый Алексей 42 дня лежал в подземелье среди его убитых и умирающих от ран товарищей, которым он хотел, но не мог помочь", — рассказывает журналист.

Питался военный крошками — похудел с 80 до 42 кг, а пил из луж, а когда вода закончилась, ядовитый антифриз из нагревателя. Сейчас Алексей предшествует в госпитале в Днепре. Его прооперировали, лечат от отравления и дистрофии, скоро переведут в клинику в Киеве

"Наши молитвы ближе к Богу, потому что наши ребята воины света Искренняя благодарность всем, кто молился, искал, поддерживал и помогал, был рядом все эти бесконечные полтора месяца. Мы вместе нашли нашего Казака! Слава героям!" — написал отец воина Александр Гордеев.

Напомним, под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП россиян. С этой целью он использовал противотанковый комплекс Javelin и постоянно менял огневые позиции.