США на этой неделе объявят о передаче Украине танков Abrams, — WSJ

США пытаются повлиять на Германию в вопросе тяжелого вооружения

Уже на этой неделе администрация Джо Байдена может объявить о передаче Украине тяжелого вооружения. Речь идет о танках Abrams.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

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Источники WSJ отмечают, что передача вооружения должна стать частью дипломатических договоренностей с официальным Берлином, чтобы Германия передала небольшое количество танков Leopard и одобрила их передачу по странам ЕС.

Это уладило бы разногласия Запада по танкам, передача которых, по мнению некоторых стран, чревата эскалацией боевых действий. Собеседники WSJ говорят, что изменение позиции США следовало за телефонным разговором с канцлером Олафом Шольцом 17 января, в ходе которого Байден согласился рассмотреть вопрос по поставкам Украине танков Abrams.

Что известно об Abrams

Abrams — это основной боевой танк Соединенных Штатов Америки, выпускаемый с 1980 года. Известно, что они стоят на вооружении армии и морской пехоты США, также Вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных стран.

Abrams является одним из самых тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 т.

Напомним, ранее мы писали, что Минобороны Польши официально запросило разрешение Германии на поставку Украине танков Leopard 2. Польша считает, что официальный Берлин должен присоединиться к коалиции, поддерживающей поставку танков Украине.

Известно, что пока Германия не планирует поставлять в Украину танки Leopard 2. Ранее министр экономики страны не исключал идею отправки этой техники, впрочем, правительство Германии иного мнения.

В то же время министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии обратились к власти Германии с просьбой предоставить Украине танки Leopard. Страны Балтии полагают, что от этого решения зависит мир во всей Европе.