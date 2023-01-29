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В Киеве попрощались с британским волонтером, который погиб на войне в Украине

29 января 2023 16:34
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
В Киеве попрощались с британским волонтером, который погиб на войне в Украине
Церемония прощания прошла в Трапезной церкви на территории Софии Киевской
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

В Трапезной церкви на территории Софии Киевской состоялась церемония прощания с британским волонтером Эндрю Бегшоу, погибшим на войне в Украине. Он вместе с коллегой Крисом Перри пропал без вести 6 января вблизи Соледара в Донецкой области. Вскоре семья одного из волонтеров заявила, что мужчины были убиты при попытке провести гуманитарную эвакуацию.

Об этом сообщает Суспільне.

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Подробности

На панихиде присутствовало около 50 человек, среди которых волонтеры, знакомые и журналисты.

захоронение
Фото: Суспільне

Как рассказал один из организаторов панихиды, волонтер Игнат Ивлев-Йорк, Эндрю Бегшоу приехал в Украину в марте, вскоре после начала полномасштабного вторжения россии. Мужчина развозил гуманитарную помощь и помогал мирным жителям эвакуироваться из самых горячих точек Донбасса.

6 января 2023 года он вместе с коллегой Крисом Перри отправился в Соледар, чтобы помочь местным эвакуироваться. После этого волонтеры перестали выходить на связь. Об обстоятельствах смерти мужчин известно немного, однако тела иностранцев удалось вернуть с неподконтрольной Украине территории.

"Энди был нашим другом. Мы познакомились на Донбассе в июне-июле. Мы занимались эвакуацией из Северска. Я помню, это был один из первых раз, когда мы ездили вместе. Энди был очень тихим человеком, который просто хотел помочь другим. Он чувствовал, что это его миссия, это то, что он хотел делать, поэтому когда его семья спрашивала, когда он приедет, он всегда говорил: "Когда все закончится", — сказал волонтер Игнат Ивлев-Йорк.

захоронение
Фото: Суспільне

По словам волонтера Игната Ивлева-Йорка, семья Эндрю Бегшоу в память о мужчине планирует организовать сбор помощи для украинских волонтеров, нуждающихся в детской больнице в Киеве, а также Организации по защите и спасению животных UAnimals.

"Эндрю на энтузиазме ехал, у него не было организации, никаких донатов и соцсетей. Он просто брал и работал. Он две свои машины в Соледаре оставил. Таких людей очень мало, которые преданы своему делу", — рассказал волонтер Николай, который вместе с Эндрю Бегшоу помогал эвакуировать людей из Соледара.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Великобритании отреагировали на заявление ЧВК "Вагнера" об обнаружении в Соледаре тела одного из британских волонтеров.

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