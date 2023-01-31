РФ обстреляла жилой массив в Бахмуте, погиб ребенок
Российские оккупанты сегодня обстреляли жилой массив в Бахмуте Донецкой области. В результате очередной атаки погиб ребенок и мужчина.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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По данным следствия, 31 января вооруженные силы россии из ствольной артиллерии обстреляли жилой массив в Бахмуте. В результате атаки погибли мужчина и 12-летний мальчик.
Кроме того, ранения разной степени тяжести получили пятеро горожан. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены здания магазинов, аптек и другие постройки. Точное количество пострадавших выясняется.
При процессуальном руководстве Бахмутской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, в Госпогранслужбе показали, как сейчас выглядит Бахмут. Это одна из самых горячих точек Украины.
Также мы писали, за 30 января российские оккупационные войска ранили троих гражданских в Донецкой области. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Добавим, российские оккупационные войска атаковали город Курахово в Донецкой области. В результате обстрела ранен один человек.