Как будут увольнять Херсонщину — Снегирев назвал один из вариантов

Враг пытается укрепиться на юге Херсонской области

Одним из способов освобождения левобережной части Херсонской области может быть не только нанесение удара по врагу по суше, со стороны Запорожья. ВСУ также могут прибегнуть к тактике форсирования Днепра.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев .

Мнение эксперта

"Действия ВСУ свидетельствуют, прежде всего, о том, что командование Сил сопротивления рассматривает вопрос об освобождении левобережья Херсонщины как один из приоритетов", — сказал Снегирев.

По его словам, речь идет, очевидно, не только о варианте деоккупации юга, начиная с Запорожской области — по суше, но и о более сложном варианте — с форсированием природного водного препятствия.

Стоит отметить, добавил военный эксперт, что российские соцсети уже открыто заявляют о том, что ожидают новые десантные операции ВСУ в районе Кинбурнской косы и Новой Каховки.

Соответственно, объясняет Снегирев, враг пытается укрепиться на юге Херсона путем возведения фортификационных сооружений и опрокидывания резервов. Вместе с тем агрессор ведет хаотические обстрелы правобережья Днепра.

Что происходит на Херсонщине

В населенных пунктах Каховского района Херсонской области российские оккупанты запрещают школьникам учиться по украинской программе. Тем временем в Скадовском районе в детских садах россияне развернули полевые госпитали.

Враг регулярно обстреливает Херсонщину. За последние двое суток Нацполиция открыла 46 уголовных дел по фактам военных преступлений российских оккупантов на территории Херсонской области. Речь идет как об обстрелах, так и о грабеже местных жителей.

По словам полковника ВСУ Петра Черника, украинским Силам обороны для начала успешного наступления необходимо иметь три вида вооружений. Это касается накопления достаточного ресурса в артиллерийских системах, бронетехнике и авиации.