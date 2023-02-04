Россия отправляет на войну в Украину осужденных женщин

РФ бросает на войну в Украину осужденных женщин: в Генштабе рассказали детали
Ежедневно российские оккупанты несут серьезные потери в живой силе. Если российские захватчики раньше отправляли на войну осужденных мужчин, то теперь дело дошло и до женщин.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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"Чтобы восполнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области. Также известно, что они направлены на территорию российской федерации для прохождения подготовки", — сообщили в Генштабе.
Напомним, из Чеченской республики на войну в Украину отправились люди с криминальным и террористическим прошлым. Также были мобилизованы должники и наркоманы.
Также мы писали, что российский серийный убийца Михаил Попков, известный как "ангарский маньяк", попросился на войну в Украину. Он хочет воевать в составе частной военной компании "Вагнера".
Добавим, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин помиловал российских заключенных, отбывавших наказание за серьезные преступления. Среди тех, кого могут отправить на войну в Украину, — убийцы, насильники и рецидивисты.