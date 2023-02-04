СМИ утверждают, что технологии из Китая помогают рф воевать против Украины

Китайские государственные оборонные компании поставляют рф разное оборудование

Россия получает от других стран технологии двойного назначения, способствующие ведению войны в Украине. В частности, их страна-агрессор получает от Китая.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Лидеры стран Запада проводят кампанию по экономическому давлению на рф после того, как страна-агрессор начала полномасштабную войну против Украины. Среди примененных мер — прекращение экспорта в россию компьютерных чипов, инфракрасных камер, радиолокационного оборудования и других технологий, которые применяются для производства вооружения.

Согласно таможенным записям, рф импортирует эти технологии через страны, которые не присоединились к санкциям. Китайские государственные оборонные компании поставляют навигационное оборудование, технологии глушения и детали истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями.

В таможенных документах указаны лишь некоторые из десятков тысяч партий товаров двойного назначения, то есть которые могут иметь военное применение, которые импортировала россия. Преимущественно поставки происходили из Китая.

Издание проанализировало более 84 000 операций по поставке, зарегистрированных в российской таможней, сосредоточившись на товарах, которые считают критически важными для армии оккупантов.

В то же время представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенгю в комментарии WSJ возразил, что Китай оказывает "помощь" россии, назвав эти утверждения "спекулятивным и намеренно раздутым". Кроме того, он заявил, что Пекин выступает против "односторонних санкций, которые не имеют под собой никаких оснований в соответствии с международным правом".

Напомним, глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с заместителем председателя Совбеза рф Дмитрием Медведевым вспомнил о войне в Украине. Он подчеркнул, что вместо войны должны начаться переговоры.