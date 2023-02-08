Оккупантов возвращают на фронт даже после удаления почки

Захватчики воюют даже с серьезными травмами

Российские оккупанты, тяжело раненные в ходе войны в Украине, рано или поздно все равно возвращаются на фронт. Их оперируют и даже не документируют об этом, чтобы быстрее отправить на гибель.

Об этом свидетельствует разговор оккупантов между собой, который перехватило ГУР.

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Оккупант рассказывает своему товарищу о случае, когда тяжелораненого российского бойца быстро вернули на фронт. При этом документального оформления сделки не было:

"дома просидел месяца 2, позвонили, опять забрали с одной почкой…";

"почки у него по факту нет, по бумагам это нигде не проходит…";

"кто делал операцию — вообще неизвестно... вырезали почку в Ясиноватой… отвезли потом отлёживаться в Донецк".

Напомним, российских оккупантов бросают на войну в Украину даже без еды и воды. Захватчики начали угрожать командирами, что покинут фронт.

Кроме того, в рядах оккупационных войск фиксируют нередкие случаи употребления наркотиков солдатами российской армии. Из-за употребления запрещенных веществ оккупанты часто попадают в опасные ситуации.

Также мы писали, что российские захватчики снова обстреливают друг друга. В новом перехваченном разговоре оккупант рассказывает отцу, как их подразделение случайно подорвало танк "вагнеровцев".

Добавим, российские захватчики мечтают сбежать на войну в Сирию из ада, который им устраивают украинские защитники. Оккупант жаловался своей жене на то, что, имея опыт участия в сирийской войне, он не одержал легкой победы в Украине.