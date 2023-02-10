В Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу

В соседней Беларуси воздушная активность

В Украине третий раз за день объявлена воздушная тревога. На территории Беларуси наблюдается воздушная активность.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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В 16:07 с аэродрома Мачулищи взлетел ДРЛО А-50У ВКС РФ. Кроме того, в 16:11 и 16:18 взлетели два МиГ-31К ВКС, являющихся носителями ракет "Кинжал". В 16:25 взлетел еще один самолет, однако его модель неизвестна.

По состоянию на 16:37 тревога раздается по всей территории Украины.

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По информации политического эксперта Андрея Смолия, оккупанты могут атаковать Украину с дронов-камикадзе.

"Ориентировочное время подлета шахедов в Украину — 19:00. Сейчас известно о трех группах. Проверяю информацию", — написал Смолий в Telegram.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы раздались в нескольких областях страны.

В соцсетях сообщали о взрывах в Кривом Роге. По словам главы городской военной администрации Александра Вилкула, на подлете к городу было семь вражеских ракет.

"Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще семь ракет к нам на подлете", — сообщал Вилкул.

Также информировали о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.

В Полтавской и Кировоградской областях работала противовоздушная система обороны. Люди слышали взрывы. Кроме того, взрывы были и в Харькове.

В Киеве сработала ПВО. По словам корреспондентов Новини.LIVE, раздалось несколько мощных взрывов. Позже нардеп Мария Мезенцева заявила, что есть попадание ракет по Киеву. В Голосеевском районе обломки российской ракеты попали в частный сектор. Никто из людей не пострадал. Всего над столицей удалось сбить 10 ракет рф, сообщил мэр Виталий Кличко.

Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске. Во Львовской области работала система ПВО.

В Укрэнерго сообщили о попадании ракетами по нескольким объектам энергоинфраструктуры.

"К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", — говорится в сообщении.

Добавим, вчера российские солдаты нанесли самую массированную атаку по Запорожью. Так, всего за один час в городе зафиксировали 17 "прилетов", попадание в объект критической инфраструктуры.