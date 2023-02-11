В Генштабе сообщили, что в Новой Каховке новоприбывшие оккупанты грабят дома украинцев

В Новой Каховке новоприбывшие оккупанты грабят дома украинцев, — Генштаб
Российские оккупанты в Новой Каховке Херсонской области грабят дома местных жителей. Все награбленное они увозят грузовиками.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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По информации Генштаба, грабят имущество новоприбывшие оккупанты.
"В Новой Каховке временно занятой территории Херсонской области, в период с 7 по 9 февраля наблюдаются многочисленные случаи мародерства российскими захватчиками. Новоприбывшие военнослужащие российских оккупационных войск активно загружают награбленное имущество в военные грузовики", — сообщили в Генштабе.
Напомним, на временно оккупированных территориях Херсонской области российские оккупанты не впервые грабят местных жителей. Мародеры передвигаются только по группам по 10-15 человек, поскольку боятся сопротивления украинцев.
Также мы писали, что в Мариуполе полностью исчезли запчасти к автомобилям мировых марок. Сами же автомобили, которые мариупольцы оставили на улицах, оккупанты угоняют и вывозят в россию.
Добавим, в захваченном и уничтоженном Мариуполе российские захватчики занялись грабежом квартир в уцелевших многоэтажках. Одной из ценностей, которые россияне забирали из украинских квартир, есть унитазы.