В ГУР заявили, что россию еще больше истощит дальнейшая мобилизация

Россию еще больше истощит дальнейшая мобилизация, — ГУР
Дальнейшая мобилизация в россии еще больше истощает ее. Если страна-агрессор продолжит новый этап мобилизации, она пострадает от тех проблем, которые обнаружила предыдущая волна.
Об этом заявил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий.
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По его словам, во время передней волны мобилизации оккупанты столкнулись с нехваткой современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточного количества боеспособных офицеров, а также обучением огромному наплыву неподготовленных людей. Это будет и во время новой волны.
"Они готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отсрочат ее, потому что не преодолели всех трудностей, которые испытали во время первой волны. Они тогда не были готовы к такой масштабной мобилизации, не готовы и сейчас", — сказал Скибицкий.
Напомним, враг продолжает искать способы пополнения рядов своей армии за счет населения оккупированных территорий. В частности, в Херсонской области оккупанты поощряют выпускников школ поступать в кадетские классы с усиленной военной подготовкой.
Ранее в Минобороны заявили, что на территориях Украины, которые находятся под контролем рф, продолжается мобилизация в российские оккупационные войска. Мобилизированных украинцев бросают на фронт без подготовки.
Также сообщалось, что в оккупированном Крыму российские агрессоры проводят скрытую мобилизацию в оккупационный контингент. Акцент в мобилизации делается на местных жителей — граждан Украины.