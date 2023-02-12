СМИ сообщают, что Пакистан передал Украине 10 тысяч снарядов к "Граду"

Страна хочет усилить свою военную помощь Украине

В начале месяца Пакистан отправил Украине 10 000 реактивных снарядов для использования в многоствольных реактивных системах залпового огня "Град". Страна намерена увеличить поставки оружия в нашу страну посредством использования немецкого порта.

Об этом сообщает The Economic Times.

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По информации издания, Пакистан увеличил военные поставки в Украину через немецкий порт одновременно с польским маршрутом, чтобы переправить ракеты для использования в многоствольных ракетных установках, сообщили источники.

Первая партия ракет, а это более 10 тысяч реактивных снарядов, предназначенных для использования в многоствольных реактивных системах залпового огня "Град", в начале этого месяца была отправлена из порта Карачи, откуда они через порт Эмден в Германии попадут в Украину.

Хотя Пакистан просил россию о скидке на нефть в условиях экономического кризиса, он регулярно поставлял оружие в Украину, пишет издание.

Напомним, в Белом доме намекнули, что Джо Байден сделает заявление о дополнительной помощи Украине. Это должно произойти во время визита президента США в Польшу.

Также мы писали, что главный концерн ФРГ Rheinmetall готов предоставить Украине самый современный боевой танк в мире — Panther. Германия ведет переговоры с Киевом.

Добавим, Германия предоставила новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли две зенитные установки Gepard.