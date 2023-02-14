Готовит ли рф новое наступление и помощь Украине от западных партнеров — итоги встречи Рамштайн-9

Встреча "Рамштайн-9" состоялась сегодня, 14 февраля

Сегодня состоялась очередная встреча министров обороны антипутинской коалиции "Рамштайн-9". В частности, обсуждалось вероятное новое наступление рф на Украину и поставки оружия нашей стране.

Об этом во время брифинга рассказали министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Готовит ли рф новое наступление

Во время брифинга Остин и Милли заявили, что США не располагают информацией, попытается ли рф в масштабной атаке применить свои воздушные силы и готовит ли она ее.

"И пока они этого не сделали, потому что украинская противовоздушная оборона достаточно эффективна", — сказал Остин.

России не удался блицкриг в начале 2022 года, как она планировала, поэтому теперь война в Украине идет на истощение российских оккупантов. В частности, об этом сказал генерал армии США Марк Милли. Сейчас россия несет огромные потери, состояние ее армии не очень хорошее. Однако несмотря на это в рф есть еще много военнослужащих.

"Военнослужащих у них много, но у них не получается добиваться успеха. Хотя война все равно продолжается, это война на истощение, это война с использованием артиллерии. Очень важно, чтобы Украина делала все, что может", — заявил Милли.

Он добавил, что партнеры Украины делают все возможное, чтобы развивать мощь нашей страны. Это касается передачи артиллерийских снарядов и техники.

"Но, конечно, это зависит от украинцев, что произойдет за следующие несколько недель или месяцев", — добавил генерал.

Как Украину поддерживают западные партнеры

Во время брифинга Ллойд Остин отметил, что сейчас в США не видят, готовит ли россия какую-то массовую атаку. Но поскольку у нее есть много самолетов, в Штатах отмечают, что партнеры Украины должны сделать все, чтобы наше государство получило как можно больше современной техники.

"И вы видели Patriot (системы ЗРК. — Ред.), вы видели другие страны, которые приобщаются к этой работе. Но этого, конечно, мало", — сказал Остин.

Министры обороны подчеркнули, что поскольку война продолжается и существует опасность, то над поддержкой Украины будут работать "еще активнее". В частности, и над тем, чтобы как можно быстрее завести в Украину вооружение и интегрировать его, чтобы обеспечить надлежащую защиту с воздуха.

"Украинцы уже показывают очень хороший результат по сбитию ракет, которые есть у россии. Но мы хотим позаботиться о том, чтобы Украина могла себя защитить себу в будущем", — отметил Остин.

Напомним, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.