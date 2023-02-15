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НАТО постоянно контролирует военную помощь, оказываемую Украине, — Столтенберг

15 февраля 2023 17:56
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Столтенберг заявил, что НАТО постоянно контролирует военную помощь, оказываемую Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг / Фото: REUTERS/Johanna Geron
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

НАТО постоянно обсуждает с Украиной вопросы подотчетности военной помощи, которую ей оказывают. Союзники постоянно работают с нашей страной, чтобы убедиться, что финансирование оказывается там, где должно.

Об этом во время пресс-конференции сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Европейская правда.

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"Лучшее доказательство того, что поддержка Украины работает и помогает ей, — это прогресс Украины на поле боя. Союзники, конечно, постоянно работают с Украиной, чтобы убедиться, что все финансирование оказывается там, где должно", — сказал Столтенберг.

По его словам, и Альянс, и государства-члены "находятся в тесной связи с Украиной все время, чтобы гарантировать, что необходима подотчетность и прозрачность существует".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что через год войны владимир путин не готовится к миру. Более того, российский диктатор предпринимает новые наступательные действия.

Также мы писали, что польский лидер Анджей Дуда призвал НАТО разработать гарантию безопасности для Украины. Кроме этого, он отметил, чтобы Украина получила достаточно техники от партнеров, чтобы остановить наступление россии.

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